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В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
16 декабря 2019, 14:09 • 157 • Украина
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Reuters
«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера», — сказал представитель Кремля.
Проект был внесён в Верховную раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Он был определён как неотложный.
В частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префектов.
Подробнее — в материале RT.
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