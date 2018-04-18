В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план «возвращения» Донбасса и Крыма под контроль Киева, представленный главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

«Вы знаете, что есть минские договорённости, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путём реализации минских договорённостей», — сказал Песков.

Он отметил, что реализация Минских соглашений полностью блокируется Киевом.

«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул Песков.

Ранее Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению Крыма и Донбасса по стратегии step by step».