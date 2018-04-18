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В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма
18 апреля 2018, 13:39 • 120 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план «возвращения» Донбасса и Крыма под контроль Киева, представленный главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
РИА Новости
«Вы знаете, что есть минские договорённости, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путём реализации минских договорённостей», — сказал Песков.
Он отметил, что реализация Минских соглашений полностью блокируется Киевом.
«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул Песков.
Ранее Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению Крыма и Донбасса по стратегии step by step».
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