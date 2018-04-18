Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Партизанский фронт»: Американцы уйдут из Сирии, если их там будут убивать
Сверхтекучесть версий: Лондон сообщил об отравлении Скрипалей жидким веществом
Первый после Кастро: к чему может привести смена руководства на Кубе
Киев: передышка в войне с памятниками
Главная / Украина

В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

18 апреля 2018, 13:39  •  120 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план «возвращения» Донбасса и Крыма под контроль Киева, представленный главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
 
РИА Новости
 

«Вы знаете, что есть минские договорённости, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путём реализации минских договорённостей», — сказал Песков.

Он отметил, что реализация Минских соглашений полностью блокируется Киевом.

«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул Песков.

Ранее Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению Крыма и Донбасса по стратегии step by step».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
17 апреля 2018, 14:54
Постпред: Украина не готова идти на уступки Венгрии
18 апреля 2018, 00:39
Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Донбасса и Крыма
18 апреля 2018, 10:39
Дональд Трамп задумался. И куда это приведёт?

17 апреля 2018, 14:54
Власти Кривого Рога объявили 18 апреля днём траура по погибшим в ДТП
17 апреля 2018, 11:39
Восемь человек погибли и 17 пострадали в ДТП в Кривом Роге
17 апреля 2018, 14:54
Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев деньгами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
14 апреля 2018, 18:24
Ракеты США ударили, но получили мощный отпор
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
13 апреля 2018, 07:09
И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк
11 апреля 2018, 19:24
Хватит кормить приближенных к правительству
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.