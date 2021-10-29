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В Кремле прокомментировали переговоры с Молдавией по газу

29 октября 2021, 16:10  •  71 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 29 октября, заявил, что на данный момент России не удалось договориться с Молдавией по вопросу газа.
«Пока де-факто ситуация такая, что не удалось договориться. Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель. Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но «Газпром» открыт для продолжения контактов и обсуждения вариантов», — заявил представитель Кремля
Он также отметил, что к имиджу «Газпрома» это не имеет отношения, так как это коммерческий вопрос.
«Имидж «Газпрома» великолепен. Вы слышали заявления европейских компаний контрагентов, что «Газпром» точно выполняет все взятые на себя обязательства. <...> Он не может бесплатно отдавать газ и прощать долги», — сказал Песков.
Также он добавил, что вопрос переговоров по газу с Молдавией никак не сказывается на внешнем политическом имидже России.
«Это не сплочение, Молдавия к ним обращается и покупает газ. По цене, которая дороже, чем та цена, которая обсуждалась на переговорах. Мы не можем комментировать действия молдавской стороны», — ответил он на комментарий журналиста о том, что европейские страны сплотились и поставляют газ Молдавии.
28 октября в Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинева по условиям нового контракта на поставку российского газа. При этом в компании не раскрыли подробности итогов переговоров.
В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что республика и «Газпром» достигли прогресса в переговорах о поставках газа. Она обратила внимание на то, что страна не может покупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, предлагаемых «Газпромом». Однако Гаврилица подчеркнула, что Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа.
В свою очередь Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией. Песков также напомнил, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.
Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. Переговоры по газу между Молдавией и Россией проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.
«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Кроме того, Кишинев хочет провести аудит с целью оценить сумму долга.
Молдавия 28 октября заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа у украинской компании «Нафтогаз». Тогда как 27 октября стало известно, что Кишинев начал брать в долг газ как у Украины, так и у Румынии.
22 октября в Молдавии объявили режим ЧП сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что государство проведет независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним.
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