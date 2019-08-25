Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Два человека погибли из-за взрыва двух гранат на Украине
Россия готова утилизировать боеприпасы на самом большом складе в Европе - в Колб...
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании

25 августа 2019, 03:24  •  37 • Политика
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии — обычная ротация, сообщает ТАСС.
Об отставке Яковенко стало известно утром в субботу, о ней сообщила пресс-служба посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.
Яковенко занял должность посла России в Соединенном Королевстве в 2011 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
24 августа 2019, 11:09
Надежда Савченко утверждает, что "украинизирует Россию" своими выступлениями
24 августа 2019, 18:54
Российский посол Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
25 августа 2019, 00:09
"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шпиона Уилана
24 августа 2019, 14:24
Проблема России - "работающие бедные": Бизнес-аналитик поспорил с Медведевым о четырёхдневке
25 августа 2019, 00:09
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
25 августа 2019, 03:24
Израиль сдержал угрозу: Сирию бомбят, прикрываясь Ираном
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
20 августа 2019, 19:09
«Практически неограниченный радиус применения»: российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
20 августа 2019, 04:24
Совет Европы поддержал заявления лидеров России и Франции по урегулированию на Украине
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.