|
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
25 августа 2019, 03:24 • 37 • Политика
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии — обычная ротация, сообщает ТАСС.
Об отставке Яковенко стало известно утром в субботу, о ней сообщила пресс-служба посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.
Яковенко занял должность посла России в Соединенном Королевстве в 2011 году.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2019, 02:39
|
20 августа 2019, 19:09
|
19 августа 2019, 07:39
|
20 августа 2019, 04:24
|
18 августа 2019, 15:24
|
18 августа 2019, 15:24
|
21 августа 2019, 05:09