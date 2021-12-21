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В Кремле прокомментировали отношения стран бывшего СССР с НАТО

21 декабря 2021, 14:55  •  52 • Политика
Участие в партнерский программах по НАТО и интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса различаются. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Москвы по вступлению стран бывшего СССР в НАТО.
«С большинством стран, которые расположены на территории бывшего СССР, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ и других структур», — сказал представитель Кремля.
По его словам, с большинством стран на территории бывшего Советского Союза неоднократно проговаривались все субстанции и обсуждения продолжаются.
Говоря о допустимости для Москвы участия бывших союзных республик в партнерских программах НАТО, Песков отметил зависимость от программ и характера участия.
«Они все разные, нужно обсуждать каждую конкретно взятую программу. Нельзя делать общих выводов», — заключил он.
Ранее в этот день глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии или на Украине. Действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, не останутся без ответа, добавил он.
20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.
20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России.
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