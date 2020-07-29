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В Кремле прокомментировали новость о перенесенном Лукашенко коронавирусе

29 июля 2020, 03:05  •  25 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства Владимира Путина после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о перенесенном «на ногах» коронавирусе.
«Не волнуйтесь. У президента [России Владимира Путина] всё нормально!» — отметил Песков во вторник, 28 июля.
По его словам, изменений в рабочем графике Путина нет.
Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию «на ногах», симптомов заболевания у него не было.
«Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Лукашенко.
По его словам, 97% населения в Белоруссии переносят это заболевание бессимптомно.
17 июля Лукашенко встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Они пожали друг другу руки и по-дружески обнялись, не надев защитных медицинских масок.
30 июня Путин и Лукашенко встретились в Тверской области в рамках церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса. Песков тогда отмечал, что президенты провели краткие переговоры на тему двусторонних отношений.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах, 612 217 человек выздоровели и 13 504 скончались.

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