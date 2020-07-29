В Кремле прокомментировали новость о перенесенном Лукашенко коронавирусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства Владимира Путина после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о перенесенном «на ногах» коронавирусе.

«Не волнуйтесь. У президента [России Владимира Путина] всё нормально!» — отметил Песков во вторник, 28 июля.

По его словам, изменений в рабочем графике Путина нет.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию «на ногах», симптомов заболевания у него не было.

«Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Лукашенко.

По его словам, 97% населения в Белоруссии переносят это заболевание бессимптомно.

17 июля Лукашенко встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Они пожали друг другу руки и по-дружески обнялись, не надев защитных медицинских масок.

30 июня Путин и Лукашенко встретились в Тверской области в рамках церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса. Песков тогда отмечал, что президенты провели краткие переговоры на тему двусторонних отношений.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах, 612 217 человек выздоровели и 13 504 скончались.