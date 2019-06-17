В Кремле прокомментировали назначение Бабича заместителем министра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение экс-посла в Белоруссии Михаила Бабича на новую должность. По словам Пескова, Бабич обладает большим опытом, который он сможет использовать во благо на посту замминистра экономического развития.

«Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой. Он будет заниматься координацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Песков отметил, что интеграционными процессами в СНГ занимаются многие российские ведомства, и Минэкономразвития выполняет в этой работе «обобщающие функции».

На вопрос о том, не слишком ли много у министра экономразвития помощников (Бабич стал двенадцатым), Песков отметил, что с этим вопросом лучше обращаться в министерство.

Михаил Бабич с 2018 года занимал должность посла России в Минске. В апреле 2019-го МИД Белоруссии обвинил дипломата в том, что он причастен к постепенному разрушению отношений Москвы и Минска. После этого на должности посла Бабича сменил экс-сенатор Дмитрий Мезенцев. Белорусский лидер Александр Лукашенко приветствовал это решение.