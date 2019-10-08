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В Кремле прокомментировали идеи подключения США к нормандскому формату

08 октября 2019, 13:09  •  40 • Украина
Идеи подключения США к нормандскому формату по урегулированию в Донбассе не находят поддержки у участников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
РИА Новости
 

По его словам, на этом формате сконцентрированы основные усилия, альтернативы ему в настоящее время нет.

«Точка зрения о... подключении США к этому формату не находит поддержки», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что Вашингтон может использовать своё влияние на Киев, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал США присоединиться к нормандскому формату, но призывал подключиться к разрешению конфликта.

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