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В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира

21 ноября 2021, 16:45  •  68 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что на карте тюркского мира, которую в подарок получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, красной звездой не отмечено, что его центр находится на Алтае, в России. Об этом он заявил 21 ноября в эфире телеканала «Россия1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
По словам Пескова, это нормально, что в Турции «пестуют идею тюркского единства».
«Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира», — отметил Песков, добавив, что исторически этот центр находится в России, на Алтае. Это священное место, откуда тюрки пошли родом, добавил представитель Кремля.
«Это я как тюрколог говорю», — заключил он.
На прошлой неделе глава Партии национального движения Турции Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «тюркского мира», в которую была включена часть территории Российской Федерации.
По мнению Бахчели, в «тюркский мир» входят часть регионов российского юга, Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Балканы, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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