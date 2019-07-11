Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ПМР: Почти четверть века под надёжной защитой России
Луценко пригрозил ответственностью на Украине за показ фильма Стоуна
В Госдуме поддержали слова премьер-министра Финляндии о диалоге с Россией
Кличко заявил о планах Зеленского забрать часть полномочий у мэра Киева
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали данные о задержании замглавы ПФР

11 июля 2019, 17:24  •  105 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о задержании зампредправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. По его словам, в Кремле видели эту новость, но не знают, что стало причиной задержания.
«Это не прерогатива администрации президента, здесь нужно обращаться в следственные органы», — сказал Песков в ходе брифинга в четверг, 11 июля.
О задержании Иванова СМИ сообщили ранее в этот же день. По данным TAdviser, его подозревают в получении взятки.
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил «Известиям», что находится в курсе ситуации и организация оказывает содействие в расследовании дела.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
11 июля 2019, 17:24
"Хотим вести диалог": Премьер Финляндии предложил Меркель более тесно сотрудничать с Россией
10 июля 2019, 18:39
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
11 июля 2019, 17:24
Ответ будет зеркальным: МИД России пригрозил наказать британские СМИ за недопуск RT и Sputnik
11 июля 2019, 10:54
Эксперт заявил о безусловном авторитете российского Совбеза в мире
11 июля 2019, 01:09
Медведев заявил о готовности к межпартийному диалогу с Украиной
10 июля 2019, 21:54
Литва заблокировала сайт агентства Sputnik по обвинению в воровстве контента
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июля 2019, 01:09
Американцы ей этого не простят? Как Меркель затрясло к отставке
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга...
11 июля 2019, 01:09
"Мне, что, посмотреть в интернете, чем он по роялю бьёт?": Изгнанный Зеленс...
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природн...
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2019, 05:39
"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
05 июля 2019, 05:24
Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.