|
В Кремле прокомментировали данные о задержании замглавы ПФР
11 июля 2019, 17:24 • 105 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о задержании зампредправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. По его словам, в Кремле видели эту новость, но не знают, что стало причиной задержания.
«Это не прерогатива администрации президента, здесь нужно обращаться в следственные органы», — сказал Песков в ходе брифинга в четверг, 11 июля.
О задержании Иванова СМИ сообщили ранее в этот же день. По данным TAdviser, его подозревают в получении взятки.
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил «Известиям», что находится в курсе ситуации и организация оказывает содействие в расследовании дела.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2019, 05:39
|
09 июля 2019, 03:39
|
06 июля 2019, 10:24
|
05 июля 2019, 18:09
|
05 июля 2019, 05:24
|
06 июля 2019, 00:54
|
07 июля 2019, 09:09