В Кремле прокомментировали данные о задержании замглавы ПФР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о задержании зампредправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. По его словам, в Кремле видели эту новость, но не знают, что стало причиной задержания.

«Это не прерогатива администрации президента, здесь нужно обращаться в следственные органы», — сказал Песков в ходе брифинга в четверг, 11 июля.

О задержании Иванова СМИ сообщили ранее в этот же день. По данным TAdviser, его подозревают в получении взятки.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил «Известиям», что находится в курсе ситуации и организация оказывает содействие в расследовании дела.