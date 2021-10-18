В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телевидению Франции назвал "красные линии" для России в Европе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России считают вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием" развития ситуации.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России", - рассказал пресс-секретарь президента России в фильме "Владимир Путин: хозяин игры", который был снят телеканалом из Франции France 5.

Как отметил Песков, "это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Как пояснил Песков, Россия не заинтересована в существовании "разделённой Европы" и стремится к сотрудничеству с европейскими странами, "независимыми друг от друга". По словам Пескова, Европе также необходима "независимая оборона".

Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнёров,

- цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Песков в фильме также отметил, что в настоящее время "неясно, останутся ли американцы в Европе и продолжат ли они защищать европейцев против этих "ужасных русских".