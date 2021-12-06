В Кремле призвали отнестись к переговорам Путина и Байдена без эмоций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не предаваться "экзальтированным" ожиданиям от переговоров лидеров России и США.

В Кремле призвали не строить эмоциональных ожиданий из-за будущих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметили в Кремле, в отношениях двух стран "авгиевы конюшни", а потому за несколько часов переговоров все проблемы решить не удастся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прорывов от очередной беседы лидеров ждать сложно. При этом, выразил он надежду, президенты смогут донести друг до друга свои обеспокоенности и ответить на них.

Однако предаваться "экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям не стоит, указал Песков.

Напомним, что лидеры двух стран намерены 7 декабря провести переговоры в режиме онлайн-конференции.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что у политиков есть множество тем для обсуждения.

На сегодняшний день накопился большой клубок противоречий, которые связаны с Украиной, с вопросами глобальной экономики и политики, а также с Ближним Востоком и Китаем, отмечал эксперт.