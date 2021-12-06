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В Кремле призвали отнестись к переговорам Путина и Байдена без эмоций
06 декабря 2021, 19:35 • 91 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не предаваться "экзальтированным" ожиданиям от переговоров лидеров России и США.
В Кремле призвали не строить эмоциональных ожиданий из-за будущих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметили в Кремле, в отношениях двух стран "авгиевы конюшни", а потому за несколько часов переговоров все проблемы решить не удастся.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прорывов от очередной беседы лидеров ждать сложно. При этом, выразил он надежду, президенты смогут донести друг до друга свои обеспокоенности и ответить на них.
Однако предаваться "экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям не стоит, указал Песков.
Напомним, что лидеры двух стран намерены 7 декабря провести переговоры в режиме онлайн-конференции.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что у политиков есть множество тем для обсуждения.
На сегодняшний день накопился большой клубок противоречий, которые связаны с Украиной, с вопросами глобальной экономики и политики, а также с Ближним Востоком и Китаем, отмечал эксперт.
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