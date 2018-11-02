В Кремле призвали незамедлительно освободить Вышинского

В Кремле считают, что арестованный глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский должен быть незамедлительно освобождён, поскольку его арест является нарушением всех международных норм.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос украинского журналиста, почему Москва не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, приговорённого в России к 12 годам колонии за шпионаж.

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил», — сказал Песков.

Он добавил, что арест Вышинского является нарушением принципа свободы прессы, так как фактически его арестовали за журналистскую деятельность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вышинского арестовали на Украине только за то, что он выполнял профессиональные обязанности.