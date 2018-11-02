Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киев едет ревизор: США намерены снять энергетику Украины с российской «иглы»
Экс-замглавы миссии ОБСЕ объяснил, как можно свести на нет войну в Донбассе
Коломойский назвал «почтальона» Кремля, «спасшего» его от санкций
«Враг Путина» и «агент Кремля»: Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в редактир...
Главная / Украина

В Кремле призвали незамедлительно освободить Вышинского

02 ноября 2018, 13:39  •  44 • Украина
В Кремле считают, что арестованный глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский должен быть незамедлительно освобождён, поскольку его арест является нарушением всех международных норм. 
 
РИА Новости
 

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос украинского журналиста, почему Москва не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, приговорённого в России к 12 годам колонии за шпионаж.

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил», — сказал Песков. 

Он добавил, что арест Вышинского является нарушением принципа свободы прессы, так как фактически его арестовали за журналистскую деятельность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вышинского арестовали на Украине только за то, что он выполнял профессиональные обязанности. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 14:54
Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот»
01 ноября 2018, 18:10
МИД России ответил на призыв Климкина «сдать российские паспорта»
01 ноября 2018, 14:54
Луценко рассказал об удовольствии от попадания в санкционный список России

02 ноября 2018, 00:42
Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной
02 ноября 2018, 10:24
Эксперт прокомментировал заявление Луценко об «ответе» на санкции России
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
30 октября 2018, 04:39
ВВС США «поприветствовали» российские С-300 в Сирии
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.