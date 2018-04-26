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В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, но призывают трезво оценивать ситуацию

26 апреля 2018, 14:54  •  92 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, руководству страны они известны.

"То, что есть определенные проблемы, этого никто не скрывает. Поэтому здесь нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны о всех имеющихся проблемах хорошо известно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты "Коммерсантъ" с критикой общего положения дел в пожарной службе, подготовленный после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Пресс-секретарь напомнил, что МЧС напрямую подчиняется президенту, "и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, что, к сожалению, эта работа часто бывает востребована".

При этом, по словам Пескова, в Кремле ознакомились с материалами СМИ с критикой состояния пожарной службы РФ, но они не во всем совпадают с информацией, которая поступает по линии МЧС. "Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства", - сказал он.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что "говорить о том, что все развалено, в то время когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч граждан во время паводков, было бы неправильно".

Что касается материалов следствия по делу о пожаре в Кемерове, то Песков отметил, что результатов там пока нет, "результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия". По его словам, СК постоянно информирует о ряде выявленных фактов и нарушениях тех или иных правил, "многие из них являются чудовищными".

В своей авторской программе "Бесогон" Никита Михалков обвинил главу МЧС в массовых сокращениях сотрудников Государственного пожарного надзора и пожарных подразделений, в закупке техники по завышенным ценам и в искажении статистики пожаров.

Позже Пучков в разговоре с "Коммерсантом" назвал эти обвинения бредом.

 

 

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