В Кремле признали: закон о QR-кодах - та самая Сцилла и Харибда

Законопроект о QR-кодах в нынешнем своём виде не гарантирует защиту от негативных последствий. В целом же норма - это та самая Сцилла и Харибда, подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение Госдумы отказаться от рассмотрения законопроекта о QR-кодах в транспорте. Дискуссия о проекте закона проходила сложно, в том числе в Госдуме.

"Это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, а с другой стороны - не убить экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что работа над вызвавшим споры законопроектом будет продолжена. Дело в том, что этот документ очень сложный - как с технической, так и с логической точки зрения.

Он (законопроект - ред.) требует очень скрупулёзной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться,

- заключил Песков.

В нынешнем виде норма не гарантирует защиту от негативных последствий, добавил пресс-секретарь президента России.