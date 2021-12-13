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В Кремле признали: закон о QR-кодах - та самая Сцилла и Харибда

13 декабря 2021, 14:55  •  131 • Политика
Законопроект о QR-кодах в нынешнем своём виде не гарантирует защиту от негативных последствий. В целом же норма - это та самая Сцилла и Харибда, подчеркнул Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение Госдумы отказаться от рассмотрения законопроекта о QR-кодах в транспорте. Дискуссия о проекте закона проходила сложно, в том числе в Госдуме.
"Это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, а с другой стороны - не убить экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей", - отметил представитель Кремля.
Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что работа над вызвавшим споры законопроектом будет продолжена. Дело в том, что этот документ очень сложный - как с технической, так и с логической точки зрения.
Он (законопроект - ред.) требует очень скрупулёзной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться,
- заключил Песков.
В нынешнем виде норма не гарантирует защиту от негативных последствий, добавил пресс-секретарь президента России.

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