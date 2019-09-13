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В Кремле приняли во внимание предложение Грефа о сокращении числа полицейских
13 сентября 2019, 21:54 • 88 • Политика
Кремль прислушается к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего сократить численность полицейских и поднять зарплаты оставшимся. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Греф обладает большим опытом работы в правительстве, экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанка.
«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал представитель Кремля.
Он заверил, что мнение Грефа «принимается во внимание». При этом представитель Кремля отметил, что «сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет».
Ранее пятницу Греф на Московском финансовом форуме заявил, что полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.
10 сентября состоялась встреча Грефа с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, в частности, предложил использовать наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
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