Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новое поколение России обрекают на повторение ужасов Каширки - Делягин
"Быстрый и реальный метод": В Совфеде подсказали Украине, как ей воссо...
Нарушитель не скроется даже в Арктике: Северный флот впервые провел задержание к...
Путину рассказали про уникальные метры и мускус кабарги
Главная / Политика

В Кремле приняли во внимание предложение Грефа о сокращении числа полицейских

13 сентября 2019, 21:54  •  88 • Политика
Кремль прислушается к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего сократить численность полицейских и поднять зарплаты оставшимся. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Греф обладает большим опытом работы в правительстве, экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанка.
«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал представитель Кремля.
Он заверил, что мнение Грефа «принимается во внимание». При этом представитель Кремля отметил, что «сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет».
Ранее пятницу Греф на Московском финансовом форуме заявил, что полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.
10 сентября состоялась встреча Грефа с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, в частности, предложил использовать наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 21:54
"Быстрый и реальный метод": В Совфеде подсказали Украине, как ей воссоединиться с Крымом
13 сентября 2019, 08:54
"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонным наследием"
13 сентября 2019, 08:54
"Где данные, которые собрал твой холодильник?" Сноуден признался, что хотел бы сказать суду присяжных в США
13 сентября 2019, 18:39
Новое поколение России обрекают на повторение ужасов Каширки - Делягин
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
13 сентября 2019, 21:54
В Кремле не слышали о словах Навального о Путине
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвин...
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскры...
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревест...
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из РФ
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.