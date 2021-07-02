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В Кремле преподали Зеленскому урок политической вежливости

02 июля 2021, 18:25  •  173 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков преподал президенту Владимиру Зеленскому урок политической вежливости. В отличие от украинского лидера, пожелавшего разместить флаг Незалежной над Госдумой, в Кремле с уважением относятся к чужой суверенности и желания размещать триколор России на Украине не имеют.
Очевидно, что речь не идёт об официальной дипмиссии России, где триколор - это неотъемлемая часть здания. Дело касается размещения флага нашей страны над иными государственными структурами Украины.
Напомним, ранее в интервью изданию "Интерфакс-Украина", поспорив с президентом России Владимиром Путиным и заявив, что украинцы и русские - "точно не один народ", Владимир Зеленский договорился до "водружения" украинского флага над зданием нижней палаты парламента России.
В частности, он заявил о том, что в том случае, если бы русские и украинцы были бы одним народом, "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы жёлто-голубой флаг".
В Кремле в ответ преподали Зеленскому урок политической вежливости и уважения к другому государству, в том числе и через государственную символику, к коей относится флаг суверенной страны. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, отвечая на вопрос журналистов, что у нас нет желания размещать флаг нашей страны на Украине.
"Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но не можем позитивно реагировать на подобные слова президента Зеленского", - пояснил Песков, заметив, что сказанное президентом Украины "звучит странно".

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