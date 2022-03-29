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В Кремле преподали Байдену урок демократии
29 марта 2022, 07:45 • 190 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, посчитав их "весьма тревожными". Он отметил, что это - "личное оскорбление", и преподал Байдену урок демократии, напомнив о том, как проходят выборы президента России.
Заявления президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, сделанные им в Варшаве в минувшие выходные, в Кремле вызвали жёсткую критику. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью PBS назвал слова Байдена "весьма тревожными".
Песков выразил по этому поводу сожаление и обратил внимание на тот факт, что заявление главы Белого дома о том, что Путин, мол, не должен быть у власти в России, "конечно, совершенно неприемлемо".
В Кремле преподал Байдену урок демократии, напомнив о том, как проходят выборы президента России.
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