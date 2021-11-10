В Кремле предупредили о катастрофе из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии

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Москва не видит тенденции к стабилизации кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на белорусско-польской границе.

"Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа", – приводит его слова РИА "Новости".

При этом в Кремле усматривают тенденцию к росту напряженности на границы Белоруссии и Польшей, однако никаких рисков для России ситуация не несет – по крайней мере, пока, отметил он.

Также он отреагировал на заявления польского премьера о "ответственности" Москвы за миграционный кризис. Песков подчеркнул, что подобные обвинения России являются неприемлемыми.

Ранее из-за обострившейся обстановки с мигрантами Варшава пригрозила закрытием границы.