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В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
22 октября 2021, 08:35 • 339 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил точку в спорах о гражданстве украинского политика Виктора Медведчука, который сейчас задержан на Украине по подозрению в "госизмене" и "содействии терроризму".
Ранее украинские власти заявили о том, что готовы рассмотреть вариант с обменом Медведчука для передачи его России, если у того есть гражданство нашей страны. В свою очередь Медведчук отказался от данного варианта и заявил, что такого гражданства у него нет.
По словам Пескова, гражданство России не может быть предоставлено без соответствующего обращения. Он объяснил, что для того чтобы кто-то получил гражданство, "он должен обратиться" за гражданством России. От Медведчука такого обращения не поступало, отметил он.
"Нет", - коротко ответил Песков на вопрос о том, было ли обращение от украинского политика.
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