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В Кремле поставили Грефа на место: "Аккуратно посадили на пятую точку" - Баширов
23 сентября 2020, 17:25 • 50 • Политика
Политолог Марат Баширов полагает, что Герман Греф намекнул на место в правительстве. Был понят и… поставлен на место. "Аккуратно посадили на пятую точку", - пишет эксперт, оценивая сказанное Песковым.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России слишком много налогов. Поэтому пора избавиться от лишнего налогового бремени, снизив его или отказавшись вовсе. Комментируя инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава Сбера говорил о налоге на доходы с больших депозитов. Песков отметил, что мнение Грефа, безусловно, экспертное, однако оно "не обязательно является определяющим".
Как сообщает "Подъём", профильные ведомства принимают во внимание все позиции, и заявление Грефа не станет исключением. Такова позиция Кремля.
В то же время политолог Марат Баширов опубликовал в личном телеграм-канале "Политджойстик" расшифровку сказанного, что называется, между строк:
"Песков аккуратно посадил Грефа на пятую точку. И если он это сделал, то неслучайно. Когда надо, Песков может сказать много, ничего не сказав. Всё в движение пришло. Греф, как и Кудрин, опять целится на правительство после выборов в Госдуму 2021?" - написал Баширов.
Обновлено: спустя короткое время Марат Баширов свой пост из телеграм-канала по неясным причинам удалила, однако копия имеется в распоряжении Царьграда.
Фото: t.me/politjoystic.
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