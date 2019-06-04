В Кремле посоветовали старому-новому Кучме провести работу над ошибками вместе с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 4 июня, высказал позицию Москвы касаемо назначения Леонида Кучмы, бывшего президента Украины, спецпредставителем Киева для переговоров в "нормандском формате", в рамках соглашений "Минска".

"Сам по себе Кучма - это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков.

Напомним, именно Кучма представлял Незалежную на переговорах в Минске, но позже заявил, что уходит с поста из-за возраста. И ему поездки в Минск просто "тяжело даются".

"Слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет", - объяснял осенью прошлого года своё решение политик.

Однако, судя по назначению Зеленского, возраст всё же не помеха, раз Кучму вновь бросили в "Минск". Как бы там ни было, говоря о будущих переговорах, Песков подчеркнул, перед встречей в "нормандском формате" Киеву следует сделать "домашнюю работу". Ясности, когда может пройти встреча, пока нет.