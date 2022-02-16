В Кремле пошутили насчёт "вторжения" России на Украину: "Заведите будильники"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал шуточный совет гражданам Украины, как не проспать начало "войны", которое западные СМИ назначили на 16 февраля.

Жители Украины, ждущие "вторжения" России в ночь на 16 февраля, получили совет из Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в шутку предложил им завести будильники, чтобы не проспать это событие.

Поводом стали сообщения западных СМИ о якобы уже известной дате начала войны России и Украины. Британские издания пишут, что Россия введёт войска в ночь на среду, 16 февраля. Якобы это данные разведслужб, слитые журналистам. На фоне таких слухов украинская элита стала покидать страну, а рядовые жители остаются дома ждать, что будет.

В Кремле с иронией отнеслись к прогнозам западных таблоидов.

"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - цитирует РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Москва не раз заявляла, что слухи о готовящемся вторжении на Украину ничем не подтверждены. Информацию о военной кампании с конца прошлого года муссируют США. Накануне 16 февраля в западных СМИ появились трансляции из Киева: журналисты следят, что происходит в украинской столице.