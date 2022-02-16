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В Кремле пошутили насчёт "вторжения" России на Украину: "Заведите будильники"

16 февраля 2022, 03:25  •  21 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал шуточный совет гражданам Украины, как не проспать начало "войны", которое западные СМИ назначили на 16 февраля.
Жители Украины, ждущие "вторжения" России в ночь на 16 февраля, получили совет из Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в шутку предложил им завести будильники, чтобы не проспать это событие.
Поводом стали сообщения западных СМИ о якобы уже известной дате начала войны России и Украины. Британские издания пишут, что Россия введёт войска в ночь на среду, 16 февраля. Якобы это данные разведслужб, слитые журналистам. На фоне таких слухов украинская элита стала покидать страну, а рядовые жители остаются дома ждать, что будет.
В Кремле с иронией отнеслись к прогнозам западных таблоидов.
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - цитирует РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
Москва не раз заявляла, что слухи о готовящемся вторжении на Украину ничем не подтверждены. Информацию о военной кампании с конца прошлого года муссируют США. Накануне 16 февраля в западных СМИ появились трансляции из Киева: журналисты следят, что происходит в украинской столице.

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