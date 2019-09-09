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В Кремле понадеялись на непредвзятое расследование в отношении Google

09 сентября 2019, 17:09  •  58 • Политика
Кремль рассчитывает, что специальная комиссия Государственной думы проведет непредвзятое и объективное расследование возможного вмешательства корпораций Google и Facebook в российские выборы 8 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время встречи с журналистами в понедельник, 9 сентября.
«Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, важны, дождемся выводов комиссии», — приводит слова Пескова агентство «Интерфакс».
Ранее, 8 сентября, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство передаст информацию о зафиксированных нарушениях со стороны Google, Facebook и YouTube в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства.
Он подчеркнул, что в прошлом году уже происходили аналогичные ситуации с указанными компаниями. Тогда в их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом.
В Google ответили, что поддерживают ответственную политическую рекламу, отвечающую всем законам государства, в котором она публикуется.
8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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