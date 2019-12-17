В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

В Кремле слышали слова президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего журналистов из России работать в страну. Российская сторона была бы рада, если бы после этого заявления были бы внесены изменения по отношению к российским журналистам, заявил во вторник, 17 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что на Украине эта практика не соответствует вообще международным стандартам, нормам ОБСЕ и ничему. Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины», — подчеркнул Песков. По его словам, это сложившийся факт.

В Кремле надеются, что в данном вопросе на Украине произойдет постепенное изменение ситуации и российские телеканалы получат возможность на месте ознакомиться с событиями в этой стране, добавил представитель Кремля.

Как напомнил Песков, на протяжении многих лет украинские СМИ свободно работают в России на основании «Закона о СМИ», предоставляющем одинаковые права как российским, так и зарубежным медиа.

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну. 10 декабря обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев.

14 декабря журналистку НТВ Александру Тонких не пустили на Украину, так как ранее девушка ранее посетила Крым. 16 декабря Служба безопасности Украины запретила российским журналистам телеканала «Звезда» въезд на Украину на три года.