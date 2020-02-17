В Кремле похвалили Исинбаеву за ее признание о Конституции

СУДАК /Республика Крым/, 17 февраля. /ТАСС/. Признание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в том, что она прочла Конституцию РФ только после включения ее в рабочую группу по подготовке изменений в Основной закон страны, делает ей честь. Такое мнение в понедельник высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Я не уверен, что у нас подавляющее число граждан читало Конституцию... в отличие от времен Советского Союза, когда я учился в школе, Конституцию читали за школьной партой, сейчас такого пункта в программе изучения обществознания нет <...> Поэтому, я думаю, что Елена Гаджиевна не одна такая, она просто об этом не побоялась, не постыдилась прямо сказать, что на самом деле ей делает честь", - отметил он.

Ранее Исинбаева, входящая в состав рабочей группы по изменениям в Конституции, призналась в том, что прочитала Основной закон страны только после включения ее в группу.

Комментируя признание Исинбаевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что "подавляющее большинство населения страны вряд ли читало Конституцию". Он отметил, что "гражданам это не нужно, гражданам главное - чтобы их основополагающие права были гарантированы". По его словам, "даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности".