В Кремле подтвердили встречу Путина с руководителями думских фракций 25 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина с руководителями думских фракций намечена на 25 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о достоверности информации, полученной от источника во фракции «Единая Россия». По его данным, встреча была перенесена с пятницы на субботу, она пройдет онлайн.

Днем ранее Песков сообщил, что у главы государства в рамках встречи с руководством партий будет возможность «поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах».

Во вторник, 21 сентября, ЦИК РФ сообщил, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.

20 сентября заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.