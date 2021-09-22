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В Кремле подтвердили встречу Путина с руководителями думских фракций 25 сентября

22 сентября 2021, 20:35  •  68 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина с руководителями думских фракций намечена на 25 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о достоверности информации, полученной от источника во фракции «Единая Россия». По его данным, встреча была перенесена с пятницы на субботу, она пройдет онлайн.
Днем ранее Песков сообщил, что у главы государства в рамках встречи с руководством партий будет возможность «поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах».
Во вторник, 21 сентября, ЦИК РФ сообщил, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.
20 сентября заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.
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