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В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа и рассказали о секрете успеха переговоров

26 июня 2019, 19:54  •  77 • Политика
Путин и Трамп проведут переговоры на G20, встреча продлится около часа. При этом есть один секрет успеха, о котором рассказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в Осаке, подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По всей видимости, беседа продлится около часа, добавил Ушаков. Зал для переговоров выбрала американская сторона. Говорить станут о стратегической стабильности, в том числе в контексте региональных конфликтов - в Сирии, Украине, Венесуэле или, например, Афганистане. Как добавил Ушаков, "многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу". Фактически это и есть секрет успеха.
Кроме того, как сказал Ушаков, состоятся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В данном случае планируется подписание большого пакета коммерческих контрактов.

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