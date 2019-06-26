В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа и рассказали о секрете успеха переговоров

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в Осаке, подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По всей видимости, беседа продлится около часа, добавил Ушаков. Зал для переговоров выбрала американская сторона. Говорить станут о стратегической стабильности, в том числе в контексте региональных конфликтов - в Сирии, Украине, Венесуэле или, например, Афганистане. Как добавил Ушаков, "многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу". Фактически это и есть секрет успеха.

Кроме того, как сказал Ушаков, состоятся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В данном случае планируется подписание большого пакета коммерческих контрактов.