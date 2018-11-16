В Кремле подтвердили возможность принятия защитных мер для российских моряков в акватории Азова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможность принятия необходимых мер для защиты российских мореплавателей в Азовском море в соответствии с нормами международного права.

В Кремле уточнили также, что внимательно следят за сложившейся в акватории ситуации с задержанием пограничниками Украины тех судов, что заходили в Крым. Дмитрий Песков подчеркнул, что особое внимание уделяется строгому соответствию нормам Международного морского права.

«Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил, что российская сторона все международные нормы соблюдает, когда досматривает украинские суда. Наши пограничники, в отличие от коллег из Незалежной, закон чтят.