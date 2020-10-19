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В Кремле подтвердили участие Путина в заседании клуба «Валдай»

19 октября 2020, 03:05  •  26 • Политика
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопросы об участии главы государства в мероприятии и о том, в каком формате это произойдет, пишет «РИА Новости».
XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартует 20 октября в Москве и продлится до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».
Согласно программе мероприятия, в заседаниях клуба также примет участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также директор центра Гамалеи Александр Гинцбург и генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» «Утопия многообразного мира: как продолжается история» заявил, что Москва придерживается антиутопического сценария развития истории человечества. В качестве примера министр вспомнил шутку о стихотворении Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

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