В Кремле подтвердили сообщения о планирующемся разговоре Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что информация о намеченном на 9 ноября телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствует действительности.

«Да. Подтверждаем», — сказал Песков. Он уточнил, что в ходе беседы планируется обсудить ситуацию в Сирии и реализацию меморандума по САР, передает «РИА Новости» в пятницу, 8 ноября.

Ранее в этот же день Эрдоган сообщил, что его телефонный разговор с Путиным запланирован на субботу перед встречей 13 ноября с президентом США Дональдом Трампом.

По итогам встречи в Сочи 22 октября Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли меморандум по ситуации в САР, договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере этого государства.

23 октября военная полиция России в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбиджа, а 27 октября в сирийский город Кобани прибыла рота этой полиции.

5 ноября российские и турецкие военные провели второе совместное патрулирование района к востоку от реки Евфрат на северо-востоке САР.

8 ноября Турция и Россия завершили третье совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке САР. Патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 км.