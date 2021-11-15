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В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа

15 ноября 2021, 20:05  •  68 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко накануне Владимир Путин поднимал вопрос о транзите газа в Европу. Об этом 15 ноября сообщает «РИА Новости».
«Да. Вчера был разговор», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли тема транзита газа в разговоре двух лидеров.
11 ноября Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.
«Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело», — добавил президент Белоруссии, попросив МИД республики предупредить европейцев о возможном ответе.
15 ноября стало известно, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.
Кроме того, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам пришли к политическому соглашению о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.
Страны ЕС обвиняют Минск в якобы причастности к миграционному кризису. К настоящему моменту на белорусско-польской границе собралось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, которые планируют попасть на территорию ЕС. В Белоруссии категорически отвергают обвинения, указывая, что министерство национальной обороны Польши не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень.
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