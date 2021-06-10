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В Кремле подтвердили проведение встречи Путина и Байдена на вилле Ла Гранж

10 июня 2021, 12:50  •  70 • Политика
В Кремле подтвердили проведение встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве, пишет «РИА Новости» в четверг, 10 июня.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российский лидер прилетит на саммит непосредственно в день переговоров, 16 июня.
«[Путин прилетит в Женеву] в день переговоров», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли глава государства прибыть в Швейцарию накануне саммита или непосредственно в день встречи.
Ранее в четверг о встрече глав государств на вилле Ла Гранж сообщили в МИД Швейцарии. Отмечалось, что полиция закрыла два парка вокруг виллы и установила баррикады.
9 июня Джо Байден заявил о решимости страны играть роль сильного лидера на международной арене, а также об отсутствии стремления к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что в ходе саммита даст Путину понять, что «Америка вернулась».
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что у Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи президентов РФ и США. По его словам, важен сам факт встречи Путина и Байдена. По словам главы МИД России, Москва готова к честному разговору.
Сам Владимир Путин 4 июня отметил, что по итогам женевской встречи с Байденом не ожидает «прорывов». Глава российского государства при этом указывал на наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.
Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.
Саммит 16 июня будет первой личной встречей глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
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