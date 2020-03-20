Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
Главная / Политика

В Кремле подтвердили проведение саммита G20 по видеосвязи

20 марта 2020, 15:35  •  25 • Политика
Предстоящий саммит G20 пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Идет согласование и технических параметров, это будет первый опыт такой, и также содержательных параметров. Пока речь идет о проведении такого телесаммита для обсуждения одного вопроса — мер по противодействию коронавирусу», — сказал Песков.
На вопрос журналиста, обсудят ли на саммите вопросы по нефти, пресс-секретарь ответил, что это будет зависеть от того, какие вопросы поднимут участники.
По словам Пескова, пока непонятно, будет саммит открытым или закрытым для СМИ. «Еще раз повторяю: опыт первый, уникальный. Вопросы освещения — пока мы даже до этого не доходили», — пояснил он.
Ранее, 16 марта, пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила, что Эр-Рияд планирует в ближайшее время провести срочный внеочередной саммит G20 в онлайн-формате, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.
На следующий день в Кремле заявили, что не получали информации о проведении этого саммита по видеосвязи, и переадресовали вопрос журналистов о его проведении в МИД.
Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, началась в китайском Ухане в декабре. По данным Worldometer на 20 марта, в 182 странах мира заразились более 247 тыс. человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
20 марта 2020, 01:35
"Готовится новая провокация": Захарова рассказала о планах Украины по прорыву границы в Крыму
20 марта 2020, 05:35
Трамп заявил, что может спасти Россию, но пока не стал
20 марта 2020, 03:35
Взрыв, потом стрельба: Турецкие военные попали в засаду в Идлибе на трассе М4 - источник
20 марта 2020, 05:35
Китайские дипломаты подарили Екатеринбургу данные по лечению коронавируса - СМИ
20 марта 2020, 11:35
"Просто на свете не будет": Уничтоживших в мультике С-400 американцев предупредил полковник Баранец
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
17 марта 2020, 02:35
Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.