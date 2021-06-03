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В Кремле подтвердили проведение прямой линии с Путиным в 2021 году
03 июня 2021, 19:30 • 18 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится и подготовка к мероприятию уже идет. Об этом представитель Кремля сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.
«Будет [подготовка], идет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
В 2020 году прямая линия с президентом Владимиром Путиным не проводилась, ее элементы добавили в большую пресс-конференцию российского лидера.
В марте текущего года глава государства пообещал подумать над тем, чтобы провести прямую линию пораньше. С соответствующей просьбой к главе государства в ходе встречи Путина с волонтерами акции «Мы вместе», обратился один из ее участников.
17-я прямая линия Путина состоялась 20 июня 2019 года. За время трансляции российский лидер ответил на 81 вопрос.
Традиционно это мероприятие проходит в июне. Во время подготовки и в ходе самого мероприятия любой желающий из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья отправляет свои вопросы в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи.
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