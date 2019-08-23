В Кремле подтвердили подготовку саммита Россия–Иран–Турция

В Кремле подтвердили, что саммит Российской Федерации, Ирана и Турции по Сирии в Анкаре находится в процессе подготовки, его дата будет объявлена позже. Об этом в четверг, 22 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Анатолийское агентство сообщило в среду со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, что переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся 16 сентября в Анкаре. До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что встречу планируется провести 11 сентября.

В июле замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что встреча по Сирийской Арабской Республике в астанинском формате пройдет в начале августа.

Ранее в этом же месяце, представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что трехсторонний саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана пройдет в августе на турецкой территории.

В январе 2017 года был создан формат государств — гарантов урегулирования в Сирии в лице России, Ирана и Турции. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане (позже переименована в Нур-Султан), поэтому дипломатический процесс получил название астанинского.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).