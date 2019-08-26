Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Секретарь Совбеза России посетит Малайзию и Сингапур
В России испытали уникального РОБОТА. И это не Фёдор
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на э...
"Настоящая независимость" стала ближе: Украина снизила поставки дизтоп...
Главная / Политика

В Кремле подтвердили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

26 августа 2019, 02:09  •  67 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения нового саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС.
По его словам, перед проведением встречи должна быть проделана большая «домашняя работа».
Ранее в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки». Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила лидер.
В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
19 августа Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 02:09
Секретарь Совбеза России посетит Малайзию и Сингапур
25 августа 2019, 09:54
"Не будет разглашено": Лидеры G7 обсудили возвращение России в "восьмерку" - СМИ
25 августа 2019, 19:39
"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны
25 августа 2019, 13:09
"Договорились не разглашать": Зачем "большая семерка" нагнетает тему вокруг возвращения России
25 августа 2019, 17:39
Граждане Абхазии из ЮФО и СКФО едут в Черкесск голосовать на выборах президента республики
25 августа 2019, 11:09
Шойгу передал Додону недавно рассекреченные документы периода освобождения Молдавии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
20 августа 2019, 12:54
"К чему приспособились, то и осталось": Эксперт о том, что получили прибалты после "завоевания суверенитета"
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.