В Кремле подтвердили озабоченность уровнем инфляции: "Выше, чем запланировано"

В Кремле подтвердили, что высокая инфляция стала предметом совещаний президента и правительства.

В Кремле заявили, что рост инфляции в России является предметом озабоченности властей.

"Резкого всплеска инфляции нет, сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, проблема роста инфляции "постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам", в том числе у президента.

"...Да, инфляция высокая, она выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано", - подчеркнул Песков. Ситуация "имеет свои негативные последствия", добавил представитель Кремля.

Правительство принимает меры по сдерживанию инфляции. Пока в России "по крайней мере, удаётся амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков".

Ранее Царьград сообщал, что недельная инфляция в стране из-за досчётов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5% и достигла 8,38% в годовом выражении, сообщает Росстат.