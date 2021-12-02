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В Кремле подтвердили озабоченность уровнем инфляции: "Выше, чем запланировано"

02 декабря 2021, 14:40  •  103 • Политика
В Кремле подтвердили, что высокая инфляция стала предметом совещаний президента и правительства.
В Кремле заявили, что рост инфляции в России является предметом озабоченности властей.
"Резкого всплеска инфляции нет, сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, проблема роста инфляции "постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам", в том числе у президента.
"...Да, инфляция высокая, она выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано", - подчеркнул Песков. Ситуация "имеет свои негативные последствия", добавил представитель Кремля.
Правительство принимает меры по сдерживанию инфляции. Пока в России "по крайней мере, удаётся амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков".
Ранее Царьград сообщал, что недельная инфляция в стране из-за досчётов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5% и достигла 8,38% в годовом выражении, сообщает Росстат.

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