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В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД

28 ноября 2019, 23:54  •  103 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ответ, естественно, не носит детального характера. Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченностью (России. — Ред.) и готовность к диалогу на этот счет», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее в этот день немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что Макрон готов рассмотреть предложение России, которое в сентябре Путин разослал странам Европы, Азии и международным организациям, о введении моратория на развертывание РСМД.
25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от российского лидера, однако ответила, что Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но «оно не заслуживает доверия», так как Россия уже развернула ракету SSC-8 в нарушение договора о РСМД.
22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.
В тот день США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.
Сам Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

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