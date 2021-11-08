Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Пр...
Главная / Политика

В Кремле подтвердили общение Путина с главой американской разведки

08 ноября 2021, 15:25  •  127 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Директор ЦРУ прилетал в Москву в начале ноября
Президент России Владимир Путин действительно общался с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, когда тот находился в Москве. Но личной встречи не было, разговор был организован по телефону. Об этом сообщил в понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее американский телеканал CNN распространил информацию, что глава ЦРУ летал в Москву "предупредить" ее руководство о планах Киева, а после поездки связался с украинским президентом Владимиром Зеленским с целью снизить накал напряженности между РФ и Украиной. Но даже на Западе усомнились в достоверности этих сведений.
Песков подтвердил, что Путин общался с Бернсом, но повестка была гораздо шире.
"Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам",
– перечислил Песков, отметив, что вопросам кибербезопасности также было уделено внимание, передает РИА "Новости".
Бернс находился в Москве 2-3 ноября. Его визит не анонсировался, однако кортеж высокопоставленного американца попал в объективы телекамер. Известно, что глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что замгоссекретаря Госдепа США Виктория Нуланд после визита в Москву в середине октября повезла в Вашингтон "конкретное задание".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 03:45
Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"
08 ноября 2021, 07:15
Планирующий закрыть "Северный поток - 2" Киев ждёт решения ФРГ: Названы сроки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.