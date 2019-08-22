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В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом

22 августа 2019, 16:39  •  70 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
 
© Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
 

«Какие-то персоналии не обсуждались», — цитирует Интерфакс Пескова.

По его словам, Путин и Макрон «очень подробно» обменялись мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсудили отношения России и Украины, «в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами».

Он также ответил на уточняющий вопрос о возможности подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

«Определённые контакты на этот счёт осуществляются», — сообщил Песков. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

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