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В Кремле подтвердили: Байден угрожал Путину

12 декабря 2021, 16:10  •  184 • Политика
В Кремле подтвердили, что Байден угрожал Путину в ходе переговоров, обещая финансовую изоляцию России в случае вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" подтвердил, что президент США Джо Байден угрожал России финансовой изоляцией. Угрозы последовали в ходе переговоров президентов России и США, они были привязаны к якобы готовящемуся вторжению русских вооружённых сил на Украину.
Видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда,
- отметил Дмитрий Песков.
В том случае, если такое "эфемерное вторжение" произойдёт, США обещали, что "Россия будет финансово изолирована", пояснил Песков.
Напомним, переговоры Путина и Байдена проходили в закрытом режиме во вторник, 7 декабря. Беседовали первые лица России и США в течение двух часов. Позже помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о реакции Владимира Путина на угрозы Джо Байдена, отметив, что диалог в любом случае получился конструктивным.

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