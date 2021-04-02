Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

В Кремле подтвердили: Байден лично пригласил Путина на встречу

02 апреля 2021, 15:55  •  270 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Детали мероприятия пока не известны
Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Москву пришла соответствующая бумага, сообщил пресс-секретарь российского президента. И отметил, что детали мероприятия пока не известны, .
Их пытаются узнать через посольство в Вашингтоне и диппредставительство США в Москве. Интересуются, как будет проходить саммит, кто примет в нем участие и другие подробности, передает RT.
На днях Песков говорил, что официальное приглашение, когда оно поступит, рассмотрят в соответствующем порядке. И указал на важность тема мероприятия.
По его словам, Путин уделяет большое внимание вопросам климата. Наша страна – участница Парижской конвенции и "занимает очень ответственную позицию", напомнил пресс-секретарь,
С этим саммитом еще не все ясно. Нужно время, чтобы определиться сучастием в нем, заключил представитель Кремля.
Ранее о том, что Байден позвал Путина на переговоры, сообщали в США. Кроме российского президента американский лидер пригласил ипредседателя КНР Си Цзиньпина, писали СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



270
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 02:10
"Были проблемой ещё для Наполеона и Гитлера": Эксперт объяснил нападки ЕС на Россию
02 апреля 2021, 11:20
"Военная операция страны НАТО против России?": Провокация Польши попала на видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 09:30
МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.