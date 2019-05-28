В Кремле поделились новостями о возможных переговорах Путина и Трампа на G20

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Последней информацией по этому вопросу поделился официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, поступили ли от США конкретные предложения по переговорам, он отметил, что никаких новостей на эту тему пока нет. Саммит "большой двадцатки" запланирован на конец июня в японском городе Осака, так что на подготовку встречи, если она всё же состоится, остаётся всё меньше и меньше времени.

"По двусторонней встрече пока новостей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "РИА Новости".

Напомним, что встреча Путина и Трампа на прошлом саммите G20 также не состоялась. Лидеры ограничились лишь небольшим приветствием. Против двусторонних переговоров президентов России и США активно выступает американская правящая верхушка, настроенная на конфронтацию с Москвой.