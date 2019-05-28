Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В СНБО рассказали о позиции Зеленского по дефолту
Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается н...
"Один русский пытался помешать": Глава Косова о задержании российского...
Устрашение и выдавливание сербов: Захарова возложила на США и ЕС вину за террор ...
Главная / Политика

В Кремле поделились новостями о возможных переговорах Путина и Трампа на G20

28 мая 2019, 20:24  •  49 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на G20.
В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Последней информацией по этому вопросу поделился официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, поступили ли от США конкретные предложения по переговорам, он отметил, что никаких новостей на эту тему пока нет. Саммит "большой двадцатки" запланирован на конец июня в японском городе Осака, так что на подготовку встречи, если она всё же состоится, остаётся всё меньше и меньше времени.
"По двусторонней встрече пока новостей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "РИА Новости".
Напомним, что встреча Путина и Трампа на прошлом саммите G20 также не состоялась. Лидеры ограничились лишь небольшим приветствием. Против двусторонних переговоров президентов России и США активно выступает американская правящая верхушка, настроенная на конфронтацию с Москвой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 17:09
Устрашение и выдавливание сербов: Захарова возложила на США и ЕС вину за террор в Косове
28 мая 2019, 20:24
В Кремле поделились новостями о возможных переговорах Путина и Трампа на G20
27 мая 2019, 21:39
Невидимого "Охотника" России покажут на выставке "Армия-2019" - Минобороны
28 мая 2019, 17:09
Комитет по регламенту рекомендовал Совфеду приостановить полномочия Мезенцева
28 мая 2019, 20:24
Вызван на ковер: Послу Испании в России лично высказали "недоумение" в МИД РФ
28 мая 2019, 20:24
Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается на Украину вопреки Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
24 мая 2019, 03:54
В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.