|
В Кремле поделились новостями о возможных переговорах Путина и Трампа на G20
28 мая 2019, 20:24 • 49 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на G20.
В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Последней информацией по этому вопросу поделился официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, поступили ли от США конкретные предложения по переговорам, он отметил, что никаких новостей на эту тему пока нет. Саммит "большой двадцатки" запланирован на конец июня в японском городе Осака, так что на подготовку встречи, если она всё же состоится, остаётся всё меньше и меньше времени.
Напомним, что встреча Путина и Трампа на прошлом саммите G20 также не состоялась. Лидеры ограничились лишь небольшим приветствием. Против двусторонних переговоров президентов России и США активно выступает американская правящая верхушка, настроенная на конфронтацию с Москвой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2019, 23:09
|
26 мая 2019, 16:09
|
24 мая 2019, 03:54
|
22 мая 2019, 05:09
|
23 мая 2019, 00:39
|
25 мая 2019, 04:39
|
23 мая 2019, 13:39