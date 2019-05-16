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В Кремле ознакомились с данными о невозможности 65% граждан отложить деньги

16 мая 2019, 22:24  •  50 • Политика
В Кремле приняли к сведению данные опроса, проведенного «Левада-центром», о том, что 65% россиян не могут откладывать деньги и иметь сбережения. Об этом в четверг, 16 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о реальности представленных данных, представитель Кремля переадресовал вопрос в профильное ведомство. «Скорее это материал для изучения и рассмотрения в Минэкономразвития», — отметил он.
Ранее в четверг холдинг «Ромир» представил данные опроса, согласно которому российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимы 78 тыс. рублей в месяц.
При этом большинство респондентов (51%) заявили, что для нормальной жизни понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья (25%) готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей.

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