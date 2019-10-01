В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера

Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.

Он напомнил, что из Киева были слышны «разные заявления относительно предыдущего отказа».

«Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует своё подтверждение предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем», — отметил Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, в случае отказа Киева подписать формулу существенно затормозятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, в этом случае Кремль «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на согласование формулы Штайнмайера контактной группой в Минске.

В середине сентября представитель Киева на заседании группы отказался подписать формулу.

Позднее в МИД Украины объяснили такое решение «техническим недоразумением».