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В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
01 октября 2019, 15:24 • 27 • Украина
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
РИА Новости
Он напомнил, что из Киева были слышны «разные заявления относительно предыдущего отказа».
«Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует своё подтверждение предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем», — отметил Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, в случае отказа Киева подписать формулу существенно затормозятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
По его словам, в этом случае Кремль «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на согласование формулы Штайнмайера контактной группой в Минске.
В середине сентября представитель Киева на заседании группы отказался подписать формулу.
Позднее в МИД Украины объяснили такое решение «техническим недоразумением».
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