В Кремле ответили заявившим о связи дел Браудера и Скрипалей: Лондон получил все материалы

Дмитрий Песков оценил заявления о том, что дело Браудера может быть связано с делом Скрипалей. Лондон получил все материалы по делу - это нормальная практика российских правоохранительных органов. "Другое дело, что не всегда получается адекватная реакция", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между уголовным делом в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и так называемом делом Скрипалей нет. Как минимум, потому что Сергей Магнитский погиб задолго до событий в Солсбери.

Песков добавляет, уголовное дело в отношении Браудера возбуждено в связи с появлением новых материалов в рамках расследования.

"Добавился новый эпизод (в рамках расследования в отношении Браудера), наши правоохранительные органы работают, они со своими зарубежными партнерами делятся материалами, другое дело, что не всегда получается адекватная реакция", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев сообщил, что 16 ноября в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), не исключается, что он причастен к гибели своих партнеров, включая юриста Сергея Магнитского.