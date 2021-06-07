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В Кремле ответили "суровым" американским президентам: "С Россией работает только один инструмент"

07 июня 2021, 14:15  •  275 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, кто из президентов США Дональд Трамп или Джо Байден был более суров с Россией. В Кремле раскритиковали санкционную политику Белого дома, подчеркнув, что "с Россией работает только один инструмент".
В Кремле не стали уточнять, кто из американских президентов был более суров по отношению к России - Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп, однако обратили внимание на продолжающуюся с подачи США санкционную войну против нашей страны.
По подсчётам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, против нас было принято свыше 90 санкций.
"Это порочный круг, теоретически, из которого нужно выходить". - подчеркнул Песков, особо отметив, что рестрикциями никакие цели не достигаются. А с Россией же, как отметили в Кремле, "работает только один инструмент - основанный на взаимном доверии диалог".

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