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В Кремле ответили, посетит ли Путин этап Гран-при "Формулы-1" в Сочи
25 сентября 2021, 09:05 • 65 • Политика
В Кремле пояснили, намерен ли президент России Владимир Путин присутствовать на Гран-при "Формулы-1" в Сочи. На курорте сейчас находится президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Сочи с 24 по 26 сентября проходит этап Гран-при "Формулы-1" в России.
В Кремле сообщили, предполагается ли присутствие президента России Владимира Путина на гонке этого этапа. Так, на вопрос, есть ли у президента Путина намерение прибыть на гонку, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил отрицательно.
Ранее стало известно, что в Сочи в частном порядке прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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