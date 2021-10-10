В Кремле ответили на заявления советника Зеленского о Крыме: "Такого вопроса не существует"

Пресс-секретарь Кремля отреагировал на заявления из офиса президента Украины о принадлежности Крыма.

В Кремле ответили на прозвучавшие с Украины предложения из офиса президента Зеленского по поводу принадлежности Крыма.

Как ранее сообщал Царьград, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью "РИА Новости" на вопрос, будет ли Кремль обсуждать такой вопрос с Киевом.

Напомним, украинский советник также заявил, что войну в Донбассе можно остановить "одним звонком".

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который власти полуострова провели после вооружённого государственного переворота на Украине в 2014 году. Более 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией.